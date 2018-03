Pione Sisto leidt Denemarken langs Panama

Bij Denemarken stond Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen in de basis. Ajacied Lasse Schöne viel net als oud-Ajacied Nicolai Boilesen in de tweede helft in bij de ploeg van de Noorse bondscoach Åge Hareide. Ook oud-Ajacied Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) begon aan het duel. Hij werd in de tweede helft gewisseld. Panama speelde vanaf de 66ste minuut met tien man na rood voor Blas Pérez.



Panama neemt het tijdens het WK op tegen België, Tunesië en Engeland. Denemarken zit in een poule met Frankrijk, Peru en Australië.