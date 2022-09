Piloot rampvlucht voetballer Sala wist dat vliegtuig ‘onbetrouwbaar’ was

Russisch voetbalelf­tal kan ook deelname aan EK 2024 vergeten

Het Russische voetbalelftal loot niet mee voor de kwalificaties voor het EK 2024. De Russische voetbalbond RFS meldt dat dit een gevolg is van het besluit van de UEFA om het Russische elftal en Russische clubs tot nader order uit te sluiten. Dat besluit is genomen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.

20 september