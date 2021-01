Pijnlijk verlies Real Madrid door prachtgoal Levante, stadgenoot Atlético juicht

Bruno Fernandes is 'hot' Deze cijfers kunnen zelfs Ronaldo, Rooney en Agüero niet overleggen

27 januari Bruno Fernandes maakte op 29 januari 2020 (vrijdag een jaar geleden) voor 55 miljoen euro de overstap van Sporting Lissabon naar Manchester United. Een jaar later kan een simpele conclusie worden getrokken: nog nooit was een speler in de Premier League in zijn eerste jaar direct zo belangrijk. Zijn cijfers zijn indrukwekkend, zeker voor een middenvelder.