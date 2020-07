Pijnlijk laatste PL-thuisduel voor Norwich: twee rode kaarten, curieuze eigen goal

Norwich City is al lang en breed gedegradeerd uit de Premier League, maar de ploeg van Tim Krul wilde er logischerwijs nog het beste van maken in de laatste wedstrijden van het seizoen. In het laatste thuisduel van het seizoen is dat in elk geval niet gelukt. Bij rust stond de hekkensluiter van de Premier League nog maar met negen spelers op het veld.



Eerst was het Emiliano Buendia die naar de kleedkamers werd gestuurd. De Argentijn kreeg het aan de stok met Ashley Westwood en hij trakteerde de Engelsman op een subtiele elleboogstoot. Voor arbiter Kevin Friend was dat voldoende om, na het bekijken van de beelden, de Argentijn weg te sturen. Vlak voor rust kreeg ook Josip Drmic nog een rode kaart bij Norwich City. Hij kreeg die kaart voor een woeste tackle.



De twee rode kaarten speelden het Burnley van Erik Pieters logischerwijs in de kaart en het was Chris Wood die vlak voor rust meteen wist te profiteren van de tweede rode kaart. Hij bepaalde daarmee de ruststand op 0-1.