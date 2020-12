Pieters bereikt als negende Nederlander grens van 200 duels in Premier League

Pieters werd de negende Nederlander die de grens van tweehonderd duels in de Engelse topcompetitie slechtte. George Boateng (384), Dennis Bergkamp (315), Edwin van der Sar (313), Jimmy Floyd Hasselbaink (288), Mario Melchiot (284), Robin van Persie (280), Dirk Kuyt (208) en Patrick van Aanholt (201) gingen hem voor. Van Aanholt deed dat onlangs in dienst van Crystal Palace.



Bamford werd al in de vierde minuut van de wedstrijd onderuit gelopen door keeper Nick Pope van Burnley en benutte zelf de strafschop. De Engelse spits van Leeds United maakte daarmee zijn tiende doelpunt van het seizoen. De gelijkmaker van Ashley Barnes werd door de arbitrage afgekeurd, omdat keeper Illan Meslier van Leeds United ver buiten zijn doel gehinderd zou zijn. Bij Leeds United deed de Nederlandse verdediger Pascal Struijk voor de zesde keer dit seizoen mee. Hij maakte voor de tweede keer dit seizoen, na de openingsdag tegen Liverpool (4-3 nederlaag), de negentig minuten vol voor de ploeg van Marcelo Bielsa. Struijk speelde in de jeugd van ADO Den Haag en Ajax.