Piepjong talent Bellingham (17) voor het eerst opgeroepen voor Engeland

Geen speelminuten Van de Beek Fernandes en Cavani helpen Manchester United aan zege bij Everton

7 november Manchester United is opgeklommen van plek 15 naar plek 13 in de Premier League. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer won vanmiddag met 1-3 van Everton. De Portugese middenvelder Bruno Fernandes scoorde twee keer in de eerste helft op Goodison Park en diep in blessuretijd scoorde invaller Edinson Cavani nog. Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank.