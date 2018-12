Peter Bosz nieuwe trainer van Bayer Leverkusen

De clubleiding van Leverkusen, onder wie ook oud-international Rudi Völler, wil Bosz, omdat men gecharmeerd is van zijn aanvallende manier van voetballen. Bayer heeft tal van jonge, creatieve, zeer talentvolle middenvelders en aanvallers zoals de Duitse internationals Julian Brandt en Kai Havertz en linksbuiten Leon Bailey. Herrlich vond het lastig om hen samen te laten renderen, maar zaterdag bij de overtuigende 3-1 zege tegen Hertha BSC stelde hij ze allemaal op. Hij kon er zijn baan echter niet meer mee redden. Bosz begint op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, de nummer 3 in de stand. Zijn derde wedstrijd is begin februari thuis tegen Bayern München. In de Europa League speelt Leverkusen in de eerste knock-outronde tegen het Russische Krasnodar.



Technisch directeur Rolfes looft Bosz om zijn aanvallende speelstijl. ,,Hij staat voor offensief, snel en inspirerend voetbal. Hij heeft in zijn trainerscarrière altijd bijzondere passie getoond voor het werken met jonge spelers. Bij Ajax heeft hij bewezen dat hij jonge talenten kan verbeteren, een team kan vormen en ook internationaal kan presteren. Onze ploeg gaat profiteren van Bosz.’’