Peter Bosz hekelt VAR na penalty Neymar: ‘Dat zijn overduidelijk geen voetballers’

SamenvattingPeter Bosz dacht gisteravond lange tijd een punt over te houden aan de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain, maar in de laatste minuut ging het door een rake kopbal van Mauro Icardi alsnog fout voor Olympique Lyon: 2-1. Vooral de 1-1 van Neymar was veelbesproken. Volgens Bosz had de Braziliaan helemaal geen penalty mogen krijgen.

Door een goal van Lucas Paquetá kwam Olympique Lyon tien minuten na rust met 0-1 voor tegen het sterrenensemble van Paris Saint-Germain met Kylian Mbappé, Lionel Messi (die tot zijn eigen verbazing gewisseld werd) en Neymar. Laatstgenoemde versierde bij die 0-1 stand een penalty na een duel met Malo Gusto, maar volgens Bosz was het juist Neymar zelf die een overtreding maakte.



,,Ik heb de actie na de wedstrijd nog eens gezien en het was niet Malo die een overtreding maakte. Het was Neymar die juist een overtreding maakte. Ik dacht dat Malo een tackle maakte, maar dat is helemaal niet zo. Het is absoluut geen overtreding. Volgens mij is er een VAR, maar dat zijn overduidelijk geen voetballers, dat is wel duidelijk", foeterde Bosz na afloop.

,,Aan de rand van het veld dacht ik: Malo is achttien jaar, hij is nog een jonge speler en maakt een onhandige tackle binnen het strafschopgebied, maar Malo kan helemaal niets doen door de hand van Neymar op zijn rug. Het was geen penalty, honderd procent. Ik begrijp dat de scheidsrechter het in eerste instantie niet kan zien, maar volgens mij heeft de VAR alle beelden. Het is een vergissing.”

Uiteindelijk verloren Bosz en consorten dus met 2-1 door een late goal van Icardi, maar lang om na te treuren heeft de ploeg van Bosz niet. Woensdag staat namelijk alweer de thuiswedstrijd tegen Troyes op het programma: ,,Donderdag speelden we tegen Rangers en hadden we twee dagen vrij. Nu zijn we rond 03.00 uur 's nachts terug in Lyon van deze wedstrijd en woensdag spelen we weer. Dat is niet mogelijk. Spelers hebben drie dagen rust nodig. Het kan één keer of twee keer gebeuren, maar niet vijf keer. Ik ben bang voor blessures en dat mag ook wel eens gezegd worden", aldus Bosz, die het seizoen wisselvallig is begonnen. Olympique Lyon staat negende na zes wedstrijden. Er werd twee keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren tot nu toe.

Volledig scherm Peter Bosz tijdens het duel met Paris Saint-Germain. © AFP