Peter Bosz: De kritiek is logisch

Bosz staat morgen onder grote druk als beide rivalen elkaar in Dortmund ontmoeten voor de befaamde Kohlenpott-derby. Volgens veel Duitse media kan hij zich zelfs niet nog een nederlaag permitteren. De van Ajax overgekomen coach noemt het logisch dat hij kritiek krijgt nu resultaten uitblijven. ,,Maar het gaat niet om mij. Het is belangrijk dat we weer net zo goed als in het begin van het seizoen gaan spelen'', zei hij.



Bosz ligt in Dortmund al enkele weken onder zware druk. De Apeldoorner zag het goede spel uit de eerste twee maanden in oktober en november als sneeuw voor de zon verdwijnen. Borussia Dortmund leed vorig weekend alweer de vierde competitienederlaag in twaalf duels. In de laatste negen duels werd alleen derdeklasser 1. FC Magdeburg te verslagen. De club van Bosz zakte naar de vijfde plaats, op negen punten van koploper Bayern München. Dinsdag verloor Dortmund in de Champions League van Tottenham Hotspur, waardoor ook het Champions League-avontuur al in de groepsfase eindigde.