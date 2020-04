Peter Bosz breidt training verder uit: ‘We doen niet stiekem dingen die niet mogen’

Door Maarten Wijffels



Zijn rug, die speelde de eerste dagen wel even op, vertelt Peter Bosz met een glimlach. Want hij maakt momenteel weken waarin hij vijf uur per dag achter elkaar trainingen geeft op het veld. Huh? Vijf uur? Ja, zo lang. In Nederland ligt het profvoetbal half april nog volledig stil, in Duitsland is er juist volop bedrijvigheid.



Alle Bundesligaclubs hebben de trainingen hervat. Ze doen dat alweer een tijdje gewoon op hun eigen velden. Het gebeurt met inachtneming van alle overheidsrestricties door corona en met de ‘hulp’ van de deelstaatregeringen. Die hebben bepaald dat profsporters – dus ook niet-voetballers - de mogelijkheid moeten hebben hun beroep uit te oefenen. En dagelijkse trainingen, op een daarvoor bedoeld oefencomplex, zijn hun ‘werk’.