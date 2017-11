Peter Bosz: Alleen winst telt in Kohlenpottderby

Het zwalkende Dortmund ontvangt Schalke 04 in de Bundesliga. In de bekende Kohlenpott-derby tussen de twee topclubs uit het Ruhrgebied staat de toekomst van Bosz op het spel. Bij weer een nederlaag lijkt zijn vertrek onvermijdelijk. Dortmund heeft na een flitsende seizoensstart al wekenlang niet meer gewonnen.



Tegen Tottenham Hotspur kwam de ploeg van Bosz nog wel op voorsprong via de weer in genade aangenomen topschutter Pierre-Emerick Aubameyang, maar na rust ging het mis. ,,De gelijkmaker viel door een fout van ons. Zulke fouten mogen op dit niveau niet gebeuren. Daarna voetbalden we niet goed meer'', zei Bosz. ,,Het vertrouwen ontbreekt. Dat is ook logisch als je al zo lang niet hebt gewonnen.''