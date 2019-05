Personele problemen Liverpool stapelen zich op in aanloop naar Barça

Liverpool won zaterdag op het nippertje van Newcastle United (2-3). Firmino miste die wedstrijd in de Premier League al. In de eerste wedstrijd tegen FC Barcelona (3-0 verlies) was hij invaller nadat hij eerder op de training de spierblessure had opgelopen. Georginio Wijnaldum begon toen in de punt van de aanval.



Bij de 'Reds' zijn er ook zorgen om Mohamed Salah. De Egyptische aanvaller viel tegen Newcastle uit met een blessure aan zijn hoofd. Salah kwam hard in botsing met de doelman van Newcastle. Onderzoek moet uitwijzen of hij dinsdag kan spelen tegen Barcelona.