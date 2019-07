Pepe prioriteit voor Liverpool

Afrika Cup Misser Ziyech blijkt fataal: Marokko uitgescha­keld op Afrika Cup

7:11 Marokko heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi om de Afrika Cup. Benin was in de achtste finales te sterk na strafschoppen. Hakim Ziyech had een vervelende hoofdrol in de wedstrijd (1-1) waarin in de verlenging niet werd gescoord.