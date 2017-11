Pepe bekritiseert fans van Real Madrid

Einde van een tijdperk: carrière Pirlo definitief voorbij

16:07 Zonder dat de schijnwerpers op hem waren gericht, speelde Andrea Pirlo zondagavond zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. De 38-jarige middenvelder werd met zijn club New York City FC uitgeschakeld door Columbus Crew in de kwartfinale van de play-offs in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Pirlo speelde alleen de laatste zes minuten mee.