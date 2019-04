Pep kan geen traan laten om eerste nederlaag met City

Het was voor City dit seizoen de eerste verliespartij na een ongeslagen reeks van 22 competitieduels (twintig overwinningen en twee remises). In de Premier League bleef de ploeg van Guardiola in totaal dertig wedstrijden op rij zonder nederlaag.



City had na Arsenal (2003-2004) de tweede ploeg willen worden die de Engelse titel ongeslagen zou winnen. ,,Ik heb in mijn loopbaan vele prijzen gewonnen en daarbij altijd punten verspeeld en wedstrijden verloren'', lichtte Guardiola toe.



,,Dat is nu niet anders. Elke ploeg vecht ergens voor, voor de Champions League, voor de titel, voor lijfsbehoud. We spelen veel wedstrijden en een keer verliezen hoort er dan gewoon bij. Dit is onze eerste nederlaag, slecht voor City, maar Liverpool verdient onze felicitaties. In onze volgende wedstrijd tegen Newcastle moeten we revanche nemen.''



