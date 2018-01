Pep Guardiola neemt David Silva in bescherming

Hij miste de wedstrijden tegen Newcastle United en Crystal Palace, maar niemand wist waarom. David Silva liet zich de afgelopen weekend niet zien bij Manchester City. De club zei dat het vanwege persoonlijke problemen kwam. Vandaag heeft de aanvoerder via Twitter laten weten dat zijn kindje extreem vroeg is geboren. Van trainer Pep Guardiola krijgt hij alle ruimte om heen en weer te pendelen tussen Engeland en Spanje, waar zijn vrouw is bevallen. ,,Als we punten verspelen doordat hij er niet bij is, dan zij het zo. Familie is het allerbelangrijkste.''