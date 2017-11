Pellegrino: Kans dat Van Dijk in januari vertrekt aanwezig

Liverpool was afgelopen zomer al de belangrijkste gegadigde om Van Dijk te strikken, ondanks dat hij al sinds januari kampte met een zware enkelblessure. De verdediger diende zelfs een transferverzoek in, maar tot een deal kwam het nooit. Hij werd uit de selectie geplaatst, maar ook weer in genade aangenomen door Pellegrino. De 26-jarige Van Dijk heroverde zijn plek in de basiself en dat leidt automatisch weer tot toenemende geruchten.



Mirror schreef vanochtend dat trainer Jürgen Klopp groen licht heeft gegeven om Van Dijk in januari alsnog naar Anfield te halen. Voor zo’n 78 miljoen euro zou het tot een deal kunnen komen, weet de krant. Ook Pellegrino beseft dat de kans aanwezig is dat zijn pupil in januari vertrekt, ondanks dat Southampton hem eerder nog aan zijn contract tot 2022 wilde houden. ,,Ik heb geen controle over de markt. Elke voetballer heeft een prijs en de grootste teams hebben het geld om te proberen om spelers te kopen. Daar kan ik niet over beslissen, dat is een vraag voor onze eigenaren", zei hij tegen persbureau Reuters.



Het nieuws komt in aanloop naar de onderlinge confrontatie tussen Liverpool en Southampton, morgen op Anfield. Pellegrino, zelf oud-speler van Liverpool, zei woensdag nog geen problemen te verwachten voor Van Dijk. ,,Ik denk niet dat het moeilijk zal zijn voor Virgil, want hij is nu voor honderd procent op Southampton gefocust."