Pellè wint eerste prijs in China na belangrijke treffer

Met een kopbal uit een indirecte vrije trap stelde Pellè de zege op Jiangsu Suning veilig: 0-2. Voor de 35-jarige Italiaan is het zijn eerste hoofdprijs in dienst van Shandong Luneng, waar hij inmiddels ruim vier jaar onder contract staat.



Het lijkt de kers of de taart te zijn voor Pellè, die zijn contract ziet aflopen aan het einde van dit jaar. Net als andere buitenlandse spelers lijkt hij bezig aan zijn laatste weken in China. Dit omdat er in de Chinese voetbalcompetitie een salarisplafond komt. De nationale bond wil zo voorkomen dat clubs failliet gaan.



De 35-jarige spits vertrok in 2014 van Feyenoord voor elf miljoen euro naar Southampton. Twee jaar later trok hij voor ruim vijftien miljoen euro naar China.