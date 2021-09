Pelé mag afdeling intensieve zorg verlaten na verwijderen tumor

Samenvatting Benzema en debutant Camavinga op dreef bij Real Madrid

12 september Real Madrid, Valencia en Atlético Madrid gaan samen aan kop in La Liga met tien punten uit de eerste vier duels. Atlético Madrid won zondagmiddag door een goal in de 99ste minuut met 1-2 bij RCD Espanyol. Real Madrid won in Estadio Santiago Bernabéu met 5-2 van Celta de Vigo.