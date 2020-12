Pelé feliciteert Messi: ‘Verhalen zoals die van ons worden steeds zeldzamer’

Ondanks het slechte resultaat tegen Valencia werd het toch nog een mooie dag voor Lionel Messi. De 33-jarige verbrak het wereldrecord van Pelé met meeste goals voor één club. Pelé, die 21 jaar voor de Braziliaanse club Santos speelde, schreef na de goal van Messi op instagram: ,,Net als jij weet ik dat er niets beters is dan de plek waar we ons thuis voelen. Gefeliciteerd met het verbreken van het record, Lionel. Maar bovenal gefeliciteerd met je mooie carrière bij Barcelona.”

Messi had moeite om zijn 643ste goal in het shirt van de Catalanen te maken. De penalty van de Argentijn werd in eerste instantie gepakt door Jaume Domenech. In de rebound was Jordi Alba er snel bij om de bal opnieuw voor te zetten waarna Messi inkopte en alsnog het record verbrak.

Pelé scoorde tussen 1956 en 1977 welgeteld 642 keer namens de Braziliaanse club Santos. Daar had de voormalig stervoetballer slechts 664 officiële duels voor nodig: een moyenne van bijna één op één. Messi moest wat langer wachten op het magische getal. De Argentijn speelde 747 duels voor FC Barcelona.

De Braziliaan is vooral onder de indruk van het hoge aantal wedstrijden dat Messi heeft gespeeld voor FC Barcelona: ,,Verhalen zoals dat van ons, dat we zo lang van dezelfde club houden, zullen helaas steeds zeldzamer worden in het voetbal. Ik bewonder je enorm,” aldus de enige speler die drie keer een WK won.

Volledig scherm Pele is de enige speler in de wereld die drie keer een WK won. © BSR Agency

De tachtigjare Pelé maakte zijn debuut bij Santos in 1956 op 15-jarige leeftijd en vertrok in 1974 na het winnen van zes Braziliaanse landstitels en twee Copa Libertadores (Champions League van Zuid-Amerika) naar het Amerikaanse New York Cosmos. In de Verenigde Staten scoorde de spits in twee jaar tijd 31 keer in 56 wedstrijden.