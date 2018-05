Payet helpt Olympique Marseille aan belangrijke zege op Nice

Olympique Marseille staat nu op een vierde plaats in de Franse Ligue 1, die recht geeft op rechtstreekse deelname aan de Europa League. Marseille wil volgend seizoen echter gaan uitkomen in de Champions League en daarvoor is een positie bij de bovenste drie ploegen in Frankrijk nodig. Marseille staat nu vierde met 73 punten. AS Monaco heeft er 74 en Olympique Lyon 75, terwijl Paris Saint-Germain al lang en breed kampioen is met momenteel 92 punten. Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de Franse competitie.



Olympique Marseille kan zich ook via de Europa League nog plaatsen voor de poulefase van de Champions League, maar dan moet er op woensdag 16 mei in de finale in Lyon wel worden gewonnen van Atlético Madrid.