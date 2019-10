Pavlidis trefzeker voor Griekenland, Italië behoudt maximale score

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini greep het duel in Vaduz aan om spelers als Bryan Cristante, Giovanni di Lorenzo en Vincenzo Grifo aan het werk te zien. Liechtenstein had na anderhalve minuut echter op voorsprong moeten komen, maar Salvatore Sirigu voorkwam een snelle achterstand. De eerste aanval van Italië leidde wél direct tot een treffer. Frederico Bernardeschi werkte een voorzet van Cristiano Biraghi stijlvol tegen de touwen. Hoewel Italië de eerste helft logischerwijs de betere ploeg was, had het moeite om het net vaker te vinden. Na 65 minuten bracht Dennis Salanovic de thuisploeg zelfs bijna op gelijke hoogte. Zijn geplaatste schot werd fraai gepakt door Sirigu. Torino-spits Andrea Belotti vond vijf later wel het net: 0-2. Centrale verdediger Alessio Romagnoli kopte een kwartier voor tijd de derde Italiaanse treffer tegen de touwen. Stephan El Shaarawy maakte de vierde. Het slotakkoord was in blessuretijd voor Belotti: 0-5.

Zege voor Van 't Schip

Het Griekenland van John van ’t Schip kon plaatsing via de kwalificatie voor het EK wel uit het hoofd zetten. Veel publiek was er in Athene dan ook niet afgekomen op het duel met Bosnië & Herzegovina. Dat was vooral zuur voor Vangelis Pavlidis. De Willem II-spits luisterde zijn basisdebuut namelijk op met een fraaie treffer. Hij kapte zichzelf knap vrij en schoot na een half uur koel raak.



Lang konden Van ’t Schip en diens assistent Aron Winter niet van die voorsprong genieten. Vijf minuten na de openingstreffer tikte Amer Gojak de gelijkmaker binnen. Bosnië, dat zaterdag concurrent Finland overtuigend klopte (4-1), deed plots weer meer in de strijd om een EK-ticket. Een zege op Griekenland was voor de ploeg van aanvoerder Miralem Pjanic wel een must om de Finnen in het vizier te houden.



De Bosniërs hadden echter geluk dat het vlak voor de rust niet op achterstand kwam. Na een handig overstapje van Pavlidis schoot Petros Mantalos in kansrijke positie voorlangs. Na de pauze waren de Grieken opnieuw meermaals dicht bij een voorsprong. Scoren lukte Griekenland zelf niet, maar Adnan Kovacevic bood twee minuten voor tijd de helpende hand. De Bosniër werkte de bal achter zijn eigen doelman Ibrahim Sehic.



Bosnië, met tien punten uit acht duels, heeft door de nederlaag een wonder nodig om nummer twee Finland - dat vijf punten meer heeft - nog bij te halen.