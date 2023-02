Paul Pogba terug in selectie, maar troetelkind blijft blok aan het been Juventus

Paris Saint-Ger­main meldt schade aan enkel per brancard afgevoerde Neymar

Neymar heeft de nodige schade aan de enkel, zo meldt Paris Saint-Germain over een van zijn sterspelers. Er is sprake van een verstuiking en er is schade aan de banden, zegt de landskampioen van Frankrijk over de Braziliaan, die het afgelopen weekeinde in het duel met Lille per brancard het veld verliet.