Paul Pogba staat voor rentree bij Juventus na terugkeer van Manchester United

Pogba keerde in juli terug bij de Italiaanse club waar hij tussen 2012 en 2016 ook al speelde. De Franse international moest zich echter in september aan zijn knie laten opereren en miste daardoor ook het WK in Qatar. Ook Dusan Vlahovic is weer beschikbaar voor trainer Massimiliano Allegri, na een liesblessure.

,,Vlahovic and Pogba voelen zich goed”, verklaarde Allegri. ,,Ik denk dat de conditie van Vlahovic ietsje beter is dan die van Pogba, maar Paul heeft stappen gezet in de laatste dagen. Als ze in de selectie zitten, dan kunnen ze spelen. Het is duidelijk dat ze niet 60 minuten in de benen hebben, het maximale zal 30 minuten zijn.”