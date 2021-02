Pastoor na twee jaar ontslagen door Oostenrijkse hekkensluiter SCR Altach

De degradatiezorgen bij SCR Altach zijn groot. De club is na achttien wedstrijden de hekkensluiter op het hoogste niveau in Oostenrijk, waar twaalf teams actief zijn. De laagvlieger pakte nog maar twaalf punten. Pastoor eindigde vorig seizoen in de reguliere competitie nog op de achtste plaats met Altach.



Pastoor was sinds maart 2019 actief bij Altach. Het was voor Pastoor zijn tweede buitenlandse avontuur als hoofdtrainer, nadat hij in 2014 bij Slavia Praag had gewerkt. Pastoor was daarna even assistent-trainer bij AZ en had van begin 2015 tot eind 2017 de leiding over Sparta Rotterdam, waarmee hij in 2016 kampioen van de Jupiler League werd.