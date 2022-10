Pascal Struijk hoopt op plek in WK-selectie: ‘Ik zou superblij en trots zijn als ik erbij zou zitten’

Struijk speelde vanmiddag (2-3 nederlaag tegen Fulham) alweer zijn 66ste wedstrijd in de Premier League voor Leeds United, waar hij in juli 2020 plots de kans kreeg onder Marcelo Bielsa op weg naar promotie vanuit het Championship.



Als veelzijdige verdediger en middenvelder speelde de linkspoot zich de afgelopen twee jaar in de Premier League in de kijker bij Oranje. Lange tijd leek ook zijn geboorteland België nog een optie, maar Struijk is vrij helder als hij daarnaar wordt gevraagd. ,,Ik denk dat ik mijn keuze nu duidelijk heb gemaakt: ik wil graag voor Oranje voetballen", vertelt de linkspoot, die is geboren in Deurne (bij Antwerpen), maar opgroeide in Den Haag. Hij speelde in de jeugd van ADO Den Haag en Ajax, voor hij in 2018 naar Leeds United vertrok.