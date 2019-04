Paris SG kan weer 'dubbel' pakken

Voor de bekerhouder, nog zonder sterspeler Neymar, opende Marco Verratti in de 29ste minuut de score. Kylian Mbappé liet na ruim een uur een strafschop onbenut voor de thuisclub. In de 85ste minuut kwam hij opnieuw van elf meter alsnog tot scoren. In de extra tijd was ook Dani Alves trefzeker. FC Nantes speelde vanaf de 71e minuut met tien man door een rode kaart voor Kalifa Coulibaly.



Stade Rennes versloeg dinsdag in de eerste halve finale Olympique Lyon met 3-2. De finale is op 27 april in Parijs.