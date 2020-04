‘Paris Saint-Germain uitgeroepen tot kampioen, twee degradanten’

Het besluit zou betekenen dat Paris Saint-Germain zich voor het derde jaar op rij (en voor de zevende keer in de laatste acht seizoenen) kampioen van Frankrijk mag noemen. De nummers negentien en twintig, Amiens en Toulouse, degraderen. Zij maken plaats voor Lorient en Lens, die promoveren naar het hoogste niveau.

Eerder deze week liet de Franse regering er geen misverstand over bestaan dat door de coronamaatregelen dit seizoen de Franse competities niet uitgespeeld kunnen worden. In de Ligue 1 stonden eigenlijk nog tien speelronden op het programma.

Frankrijk kiest andere lijn dan Nederland

In Nederland maakte de KNVB vorige week vrijdag bekend dat er juist geen kampioen wordt aangewezen en dat er dit seizoen niemand degradeert of promoveert. Die beslissing leidde tot veel commotie en krijgt een juridisch staartje. Vandaag gingen de dagvaardingen van Cambuur en De Graafschap de deur uit, terwijl ook FC Utrecht (en mogelijk AZ) juridische stappen nemen.

Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II mogen Europa in. Dat is in lijn met de richtlijnen van de UEFA, die eist dat de Europese tickets op sportieve gronden worden verdeeld.