Paris Saint-Germain trekt portemonnee en herenigt Jackie Groenen met Lieke Martens

Jackie Groenen wordt definitief teamgenoot van Lieke Martens bij Paris Saint-Germain. De 27-jarige middenvelder verlaat Manchester United en tekent voor drie jaar bij de Franse grootmacht, die een bedrag betaalt dat kan oplopen tot 150.000 euro. Groenen wil met PSG in de Champions League spelen, waar dat met United in de voorbije jaren niet lukte.

Groenen had het uitstekend naar haar zin in Manchester, maar wilde ook actief zijn op het Europese toneel. United kwalificeerde zich afgelopen opnieuw niet voor de Champions League en daarbij beschikte de 27-jarige middenvelder over een contract dat nog maar een jaar doorliep.

Nadat Manchester United maandenlang haar poot stijf hield, ontstond er toch een doorbraak in de gesprekken over de sterspeelster van The Red Devils. De Franse kampioen Paris Saint-Germain bleef interesse houden en was bereid om de portemonnee te trekken. Het bedrag, dat dus tot anderhalf ton kan oplopen, is een stevige som in vrouwenvoetbaltermen, zeker omdat er sprake is van een een contract nog maar een jaar doorliep. Groenen was niet voornemens die verbintenis te verlengen.

Groenen besefte dat een transfer nodig was om Champions League-bagage op te doen. Met Manchester United werd ze drie keer op rij vierde in de FA Women’s Super League: niet genoeg voor plaatsing voor de Champions League. Overigens moet Paris Saint-Germain zich nog wel plaatsen voor de groepsfase ten koste van het Zweedse BK Häcken.

,,Er was eerder al interesse van clubs, maar we waren ervan afhankelijk of Manchester United de optie in mijn contract zou lichten waardoor ik tot komende zomer vast zou liggen”, vertelt Groenen in een eerste reactie. ,,Dat hebben ze gedaan, dus ik had in eerste instantie niet meer het idee dat er iets zou gebeuren. Paris Saint-Germain meldde zich weer, maar ik wist dat ik afhankelijk was van een akkoord tussen de clubs. PSG doet altijd Europees goed mee én ik heb een langdurig contract, dus ik ben blij dat de clubs eruit zijn gekomen.”

Groenen maakte na het WK 2019, waarin Oranje de finale haalde, de overstap van FFC Frankfurt naar haar droomclub Manchester United, dat op dat moment net was gepromoveerd naar het hoogste niveau in Engeland. Groenen speelde zestig wedstrijden voor de club, waarvan vijftig in de FA Women's Super League. Ze kwam niet tot scoren voor de Engelse club.

Groenen speelde in haar jeugdjaren voor vier Nederlandse amateurclubs, in jongensteams, maar is al sinds haar vijftiende actief in het buitenland. Voor haar periode in Manchester kwam ze al uit voor SGS Essen (2011), FCR 2001 Duisburg (2011-2014), Chelsea (2014-2015) en 1. FFC Frankfurt (2015-2019). Met Frankfurt speelde ze in haar eerste seizoen wel zeven wedstrijden in de Champions League. Bij Duisburg speelde ze al eens samen met Martens, die deze transferperiode eveneens koos voor Paris Saint-Germain en dus FC Barcelona verliet.

Paris Saint-Germain begon afgelopen vrijdag aan de Franse competitie met een 2-0 overwinning op ASJ Soyaux-Charente. Martens scoorde al binnen vijf minuten bij haar debuut. Bij de nationale ploeg is Groenen sinds 2016 teamgenote van Martens in de nationale ploeg. De veelzijdige middenvelder staat na 92 interlands op negen treffers, waarvan haar winnende goal in de verlenging tegen Zweden (halve finale WK 2019) zonder twijfel haar belangrijkste is. Oranje plaatste zich onlangs met Groenen in de gelederen voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

