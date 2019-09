Palmeiras ontslaat Luiz Felipe Scolari

Löw wil met Duitsers grote stap zetten naar EK

11:24 Bondscoach Joachim Löw weet dat hij in deze interlandperiode met Duitsland een grote stap kan zetten naar het EK van 2020. Als de ‘Mannschaft’ vrijdag in Hamburg wint van Oranje en drie dagen later ook Noord-Ierland verslaat in Belfast, is het ticket voor de Europese eindronde al bijna binnen.