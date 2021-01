Palmeiras met één been in finale Copa Libertadores na dreun aan River

Palmaires won afgelopen nacht met 3-0 in Argentinië van River Plate, waardoor de return van volgende week (12 januari) al bijna een formaliteit is. Door goals van Rony, Luiz Adriano en Matias Viña hadden de Argentijnen in het eigen Estadio Libertadores de América in Avellanada niets te vertellen tegen de ploeg van de Portugese trainer Abel Braga. River Plate maakte het duel in eigen huis af met tien man na een rode kaart na een uur voor de Colombiaan Jorge Carrascal. Door de eclantante zege kan Palmairas zich al stiekem opmaken voor de eerste finale van de Copa Libertadores sinds 2000, toen het verloor van Boca Juniors. Twegenstander in de finale moet komen uit de dubbel tussen hetzelfde Boa Juniors en het Braziliaanse Santos, die komende nacht voor het eerst tegenover elkaar staan.

De finale wordt later deze maand zonder publiek gespeeld. De eindstrijd vindt op 30 januari plaats in Maracanã in Rio de Janeiro. De beslissing is genomen na overleg tussen de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie Conmebol en de Braziliaanse bond CBF. ,,Het spelen zonder fans was ook het geval in meer dan 2100 wedstrijden in lokale toernooien in Brazilië sinds de terugkeer van het voetbal na de corona-uitbraak”, schrijft Conmebol in een verklaring. Het Braziliaanse Flamengo is titelhouder in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League.