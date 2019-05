Özil opnieuw op de foto met Turkse president Erdogan

Vorig jaar poseerde Özil in Londen met Erdogan, met wie Duitsland een moeizame relatie heeft. Nu ging hij bij de Turkse president op bezoek in het Dolmabahce-paleis in Istanboel. Daar woonde de Turkse Duitser een iftar bij, een maaltijd om het vasten tijdens de ramadan te verbreken.

In een statement legde Özil vorig jaar uit waarom hij niet meer voor Duitsland wil uitkomen: ,,In de ogen van Reinhard Grindel (voormalig bondsvoorzitter van de DFB, red.) en zijn supporters ben ik een Duitser wanneer we wedstrijden winnen, maar een immigrant wanneer we verliezen. Ondanks dat ik belasting betaal in Duitsland, donaties doe aan Duitse scholen en met Duitsland wereldkampioen ben geworden in 2014, word ik nog steeds niet geaccepteerd in de samenleving.”