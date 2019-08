Ouverture van Inter smaakt naar meer

SamenvattingInternazionale is het seizoen in de Serie A met een klinkende overwinning begonnen. De ploeg van Antonio Conte klopte Lecce met 4-0 en speelde bij vlagen uitstekend. Door treffers van Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Romelu Lukaku en Antonio Candreva (zie video boven) greep Inter zelfs de koppositie na de eerste speeldag.

Al jaren snakt Internazionale naar een nieuwe hoofdrol in de Serie A. De laatste titel (2010) dateert alweer uit de gouden periode van José Mourinho en Wesley Sneijder. Sindsdien is het al negen jaar kommer en kwel in Milaan. Maar een nieuw seizoen betekent nieuwe kansen. Vooral door de komst van de nieuwe trainer Conte en een flink gerenoveerde selectie - aangevoerd door de Belgische spits Romelu Lukaku die voor tachtig miljoen kwam van Manchester United, keerde de hoop op nieuwe successen de voorbije weken terug bij de fans van de Nerazurri.

En die werden maandagavond niet teleurgesteld bij de ouverture van Inter, thuis tegen Lecce. Na een stroef begin tegen de bij vlagen prima spelende bezoekers sloeg Inter halverwege de eerste helft twee keer toe. Eerst maakte de Kroaat Marcelo Brozovic op prachtige wijze de openingstreffer met een afstandsschot in de bovenhoek, waarna Stefano Sensi - ook al een nieuwkomer in Milaan - met een fraaie schuiver de marge binnen 100 tellen verdubbelde. Stefan de Vrij maakte dat begin niet mee. De oud-Feyenoorder had een basisplaats, maar de centrumverdediger viel met een nog onbekende blessure uit tijdens de warming-up.

In de tweede helft deed Lukaku wat hij altijd doet als hij debuteert in competitieverband: scoren. Hij deed dat bij West Bromwich Albion, bij Everton en bij Manchester United. En dus ook bij Inter. Hij reageerde alert toen een schot van Lautaro Martinez via de keeper van het gepromoveerde Lecce voor zijn voeten kwam. De ‘Rode Duivel’, die luid werd toegejuicht in Stadio Giuseppe Meazza, vierde zijn treffer met een buiging naar het publiek.



Het deed de harten van de fans in elk geval sneller kloppen na een ouverture die naar meer smaakt. Maar het hoogtepunt werd voor het laatste bewaard door Antonio Candreva, die in de slotfase schitterend uithaalde. Gaat Inter dit seizoen dan weer een rol van betekenis spelen?

Geen Icardi

Spits Mauro Icardi, de topschutter van de afgelopen jaren bij Inter, ontbrak in de selectie. De Argentijn komt niet voor in de plannen van Conte en heeft zijn rugnummer 9 al moeten afstaan aan Lukaku.

