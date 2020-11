Oussama Idrissi debuteert met zege bij Sevilla

De Jong moest ook op de bank beginnen. De spits, die in twee van de laatste drie interlands van Oranje een basisplaats had, kwam in de 68ste minuut in het veld bij een stand van 2-2. In de slotfase mocht ook Oussama Idrissi invallen bij Sevilla. De Marokkaanse vleugelspits, overgekomen van AZ, maakte zijn debuut. Twee andere invallers bezorgden de ploeg van trainer Julen Lopetegui de winst. Karim Rekik bleef op de bank zitten.