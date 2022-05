Oud-Willem II’er schiet Liverpool na afhaken Virgil van Dijk vanaf stip naar winst in FA Cup-finale

Finale FA CupLiverpool heeft ten koste van Chelsea via strafschoppen de FA Cup gewonnen. In de reguliere speeltijd van de Engelse bekerfinale en in de verlenging was niet gescoord (0-0). In de strafschoppenserie keerde Liverpool-doelman Alisson de inzet van Mason Mount, waarna oud-Willem II’er Kostas Tsimikas de beslissende strafschop benutte (6-5).

Het betekende na de League Cup de tweede prijs voor Liverpool dit seizoen, met nog de Champions League-finale tegen Real Madrid en de ontknoping van de Premier League op komst. De ploeg van trainer Jürgen Klopp houdt daarmee zicht op een historische quadruple: vier hoofdprijzen winnen in één seizoen. Nog nooit slaagde een Engelse club erin dat te presteren.

In de finale van de League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland, had Liverpool eind februari ook al Chelsea verslagen. Toen was ook een strafschoppenserie nodig voor de beslissing, die Liverpool na de 22e penalty won (11-10).

Virgil van Dijk haalde de verlenging en strafschoppenserie niet. De aanvoerder van het Nederlands elftal werd na de reguliere speeltijd door Klopp aan de kant gehouden. Van Dijk klaagde over ‘een steek achter zijn knie’. De verdediger volgde de ontknoping vanaf de kant en bleef ook bij de prijsuitreiking op het veld.

Bekijk de beslissende penalty.

Ook Salah valt uit

Liverpool begon sterker aan deze nieuwe finale. Op fraai aangeven van verdediger Trent Alexander-Arnold kreeg de Colombiaan Luis Díaz al vroeg een goede kans op de openingstreffer, maar zijn poging werd gekeerd door doelman Édouard Mendy. Chelsea werd vooral gevaarlijk via aanvaller Christian Pulisic. Zijn pogingen gingen net naast.

Een tegenvaller voor Liverpool was het geblesseerd uitvallen van sterspeler Mohamed Salah na ruim een halfuur. Diogo Jota werd voor hem ingebracht.

Ook in de tweede helft was Díaz dicht bij de openingstreffer, maar zijn schoten gingen net naast en over het doel. In de slotfase schoot Andrew Robertson namens Liverpool van dichtbij op de paal.

In de verlenging, die begon met de ingevallen Hakim Ziyech (Chelsea) maar zonder de gewisselde Van Dijk, waren minder kansen. In de strafschoppenserie misten Chelsea-verdediger César Azpilicueta en Liverpool-aanvaller Sadio Mané als enigen van de eerste vijf strafschoppennemers van beide ploegen. Daarna benutte Ziyech zijn strafschop, maar zag hij voormalig Vitesse-speler Mount missen. De ingevallen Griek Tsimikas, die in het seizoen 2017/2018 op huurbasis voor Willem II speelde, zorgde voor de beslissing.

Jürgen Klopp is de eerste Duitse trainer die de FA Cup wint. Voor Liverpool is het de eerste winst van het bekertoernooi sinds 2006. Chelsea verloor voor het derde seizoen op rij de finale van de FA Cup. Vorig jaar was Leicester City te sterk.

Virgil van Dijk bleef na de tweede helft aan de kant.

