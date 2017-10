Oud-wereldvoetballer van het jaar Kaká stopt

,,Ik heb er geen plezier meer in'', aldus Kaka in de Braziliaanse media. ,,Als de wedstrijd voorbij is, heb ik veel pijn. Ik voel aan mijn lichaam dat de jaren gaan tellen.''



Kaká speelde in Europa bij AC Milan en Real Madrid. De veelvoudig Braziliaans international werd in 2007 gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Hij won met AC Milan de Champions League en behaalde met het Braziliaanse elftal de wereldtitel in 2002. Vooral in zijn eerste periode bij AC Milan (2002/2003 tot en met 2008/2009) was Kakáde dragende kracht bij AC Milan. Veel prijzen won hij niet met de Italiaanse club, met één landstitel, één Suppercopa en de Champions League. Met Real Madrid werd Kaká éénmaal landskampioen en won hij één keer de beker.



Kaká is de laatste speler die de Ballon d'Or (voorheen FIFA World Player of the Year-award) won als beste speler van de wereld. Sinds zijn verkiezing in in 2007 ging de prijs elk jaar naar Lionel Messi (vijf keer) of Cristiano Ronaldo (vier keer).