Oud-voorzitter voetbalbond Gambia geschorst

Klaassen al weer terug bij Werder Bremen

12:29 Werder Bremen kan morgen in de competitiewedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim al weer beschikken over Davy Klaassen. De oud-Ajacied raakte zaterdag geblesseerd in het duel met koploper Borussia Dortmund, toen hij op de doellijn met een uiterste krachtsinspanning een treffer van de thuisclub wist te voorkomen. Klaassen kwam daarna echter ongelukkig neer en moest zich laten vervangen.