Oud-voorzitter Platini moet zich verantwoorden voor Zwitserse rechter

Video Argentij­nen in Rosario massaal de straat op: ‘We zullen Messi met open armen ontvangen’

28 augustus Manchester City, Paris Saint-Germain of Chelsea? Nee, de fans van Newell's Old Boys gingen massaal de straat op in Rosario, geboortestad van Lionel Messi. Zij zien hem graag terugkeren op het oude nest om daar zijn carrière af te sluiten.