Oud-voetballer Jansen (33) voorzitter HSV

Arias maakt eerste doelpunt voor Atlético

20:32 Atlético Madrid heeft zich hersteld van de verrassende uitschakeling in het Spaanse bekertoernooi, afgelopen woensdag tegen FC Girona. Het team van trainer Diego Simeone wist in de competitie wel te winnen. De uitwedstrijd tegen SD Huesca, dat op de laatste plaats staat in La Liga, eindigde in 0-3.