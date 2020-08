Oud-UEFA-baas Platini in Zwitserland voor de rechter

Verduistering en valsheid in geschrifteMichel Platini heeft zich maandag bij een Zwitserse rechtbank in Bern gemeld. Hij moet zich verantwoorden voor een betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro die hij in 2011 van voormalig FIFA-baas Sepp Blatter heeft ontvangen. De 65-jarige Fransman werd opgewacht door verslaggevers. Hij groette ze keurig en wandelde rustig de rechtbank binnen.