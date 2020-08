Oud-PSV’er sneert naar Koeman na vertrekwens Messi: ‘Nu ben ik in goed gezelschap’

Voor Ball was dat nieuws aanleiding om op Twitter melding te maken van het feit dat hij in hetzelfde schuitje heeft gezeten als Messi. ,,Het lijkt erop dat Koeman zijn oude trucs weer uit de kast haalt #Niasse #Ball #Messi #Suárez. Nu ben ik tenminste in goed gezelschap", stelde Ball op Twitter. Daarmee doelt Ball op de situatie rondom Messi en Suárez bij Barcelona én de situatie van Oumar Niasse bij Everton. ,,Toen hij hier kwam, was ik een makkelijk doelwit. Koeman wilde me kapotmaken. Althans, dat probeerde hij. Ik was sterk en ik bleef. Ik heb hard gewerkt", zei Niasse destijds na het ontslag van Koeman bij Everton.



Ball zelf speelde in het seizoen 2005/2006 onder Guus Hiddink twaalf wedstrijden bij PSV, maar toen Koeman het stokje overnam van Hiddink speelde de Engelsman geen minuut meer voor de Eindhovenaren. Toen Koeman in 2017 ontslagen werd bij Everton liet Ball ook al van zich horen: ,,Wanneer de resultaten tegenvallen, lijkt hij zijn spelers niet te kunnen motiveren en te verbeteren. Ronald is fantastisch wanneer het goed gaat. Hij is erg bot en pijnlijk eerlijk soms, maar wanneer de resultaten goed zijn, is alles goed. Wanneer het slecht gaat, heeft hij moeite met zijn maniertjes. Je krijgt nooit een schouderklopje. Sommige spelers kunnen daar boven staan, anderen kunnen er niet mee dealen.”