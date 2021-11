Oud-Oranje-spits lacht zich suf om hilarische discussie op tv over Ronaldo

Terwijl Keane en Carragher losgaan in hun verhitte discussie, geniet Hasselbaink (23 interlands voor Oranje) in het midden met een grote grijns op zijn gezicht. De 49-jarige Hasselbaink is sinds 1 januari weer coach van Burton Albion, de nummer tien op het derde niveau in Engeland.



Keane had begrip voor de keuze van Michael Carrick, die op bezoek bij de koploper koos voor een voorhoede met Jadon Sancho, Bruno Fernandes en Marcus Rashford. Toch had de voormalig middenvelder uit Ierland liever gezien dat Ronaldo gewoon de hele wedstrijd had gespeeld. Ronaldo viel in de 64ste minuut in voor Sancho, die United na 50 minuten op voorsprong had gezet in Londen. ,,Waarom heeft Manchester United hem dan gehaald?” vroeg Carragher zich vol ongeloof af. ,,De enige reden dat ze hem gehaald hebben was pure paniek, omdat hij op weg was naar Manchester City.”