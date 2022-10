Oud-Feyenoorder Summerville (21) maakt eerste doelpunt in de Premier League voor Leeds

FIFA kritisch op tv-zen­ders vanwege lage biedingen op WK voor vrouwen: ‘Kunnen we niet accepteren’

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft kritiek geuit op in zijn ogen onacceptabel lage biedingen voor de uitzendrechten van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. “Honderd keer lager”, vergeleek hij het met het WK van de mannen. “Zelfs meer dan honderd keer in sommige gevallen. Dit kunnen we niet accepteren.”

