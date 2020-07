Oud-bondscoach Brazilië test positief op corona

,,Bij de tests die Palmeiras regelmatig laat doen, testte ik positief op Covid-19", zegt de Braziliaan, oud-bondscoach van Brazilië. ..Ik ben in quarantaine geplaatst, maar ik heb nergens last van. Ik ben rustig, ik heb geen pijn en de doktoren van Palmeiras houden me goed in de gaten." Ook vijf spelers en drie andere stafleden van de club zijn besmet. Het aantal sterfgevallen in Brazilië als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot bijna 65.000.