Oud-Ajacied Kasper Dolberg trefzeker voor Nice

Video Waarom grootmacht Napoli weer terug is bij af

20:31 Napoli was de laatste jaren dé uitdager van Juventus in de strijd om de scudetto, maar dit seizoen is het kommer en kwel bij de ploeg van Gennaro Gattuso. In de competitie staan I Partenopei zelfs elfde op de ranglijst. Ook op bestuurlijk vlak, met voorzitter Aurelio De Laurentiis aan het roer, rommelt het aan alle kanten. De ene na de ene andere ruzie lekt uit. Een overzicht van de onrust bij de club uit Napels.