Chel­sea-trai­ner haalt invaller Hud­son-Odoi al snel van veld: ‘Niet tevreden over zijn lichaams­taal’

17:53 Voor Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi werd het een middag om snel te vergeten. In de rust van het Premier League-duel Southampton - Chelsea (eindstand 1-1) kwam het 20-jarige talent in het veld voor Tammy Abraham, maar trainer Thomas Tuchel was niet tevreden over zijn invalbeurt en haalde hem een halfuur later alweer naar de kant voor Hakim Ziyech.