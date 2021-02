Oud-ADO-speler onthult: ‘Ik pikte de schoenen van Rio Ferdinand en Wayne Rooney’

Ravel Morrison, die dit seizoen vijf duels speelde voor ADO Den Haag, heeft in een podcast van Rio Ferdinand teruggeblikt op zijn tijd bij Manchester United. De inmiddels 28-jarige Jamaicaan was openhartig in gesprek met de oud-verdediger van The Red Devils, en gaf toe dat hij eens de schoenen van hem en Wayne Rooney stal om voor zijn familie te zorgen.

Morrison gold als een van de grootste talenten in de jeugdacademie van Manchester United, maar kwam wegens randzaken niet verder dan drie duels voor het team van Alex Ferguson. In een uur durende podcast op het Youtube-kanaal van Ferdinand vertelt Morrison dat hij het in zijn tijd als jeugdspeler zwaar had bij de recordkampioen van Engeland: ,,Ik groeide op zonder vader, waardoor alle verantwoordelijkheid bij mijn moeder lag. Ze moest op mij en mijn broertje passen, we hadden het zwaar.”

De geboren Jamaicaan, die op zij 17de debuteerde voor United, vertelt dat hij in die tijd te veel met zijn vrienden op stap ging. Ferdinand, toen aanvoerder, probeerde het talent op het rechte pad te krijgen: ,,Weetje nog toen ik met jouw moeder, broertje en opa een gesprek had en dat ik vertelde dat je je meer moest focussen op het voetbal? Ik zag aan je dat je van het spelletje hield, maar dat je door zaken buiten het voetbal werd belemmerd. Je was een van de grootste talenten van die tijd.”

Raval Morrison (nummer 49) speelde drie duels onder Sir Alex Furguson in de hoofdmacht van Manchester United.

Uiteindelijk zorgden incidenten ervoor dat Morrison niet opbloeide in Manchester. Een van de streken die het talent uithaalde was het stelen van de voetbalschoenen van Ferdinand en Wayne Rooney. ,,Jullie kregen om de zoveel tijd wel 20 á 30 paar schoenen. Een paar kon ik voor 250 Britse Pond (bijna 300 euro) verkopen. Met 500 pond kon ik mijn familie wat leuks geven, zodat we een keer Chinees konden eten of zoiets. Ik dacht dat het geen probleem zou zijn.”

West Ham United verloste Manchester United in de winterse transferperiode van 2012 van het probleemkind. Daarna volgde een carrière waar Morrison nergens echt kon aarden. Hij speelde voor maar liefst negen clubs, waaronder het Zweedse Östersunds FK, het Mexicaanse FC Atlas en Lazio Roma. Zijn gelukkigste periode, zoals Morrison aangeeft, beleefde hij in het Championship bij QPR. Verdeeld over twee periodes speelde hij 22 wedstrijden voor de club uit Londen, waarin hij goed was voor 6 goals en 2 assists.

Volledig scherm Ravel Morrison in het shirt van West Ham United in duel met Romelu Lukaku (2013). © AP

ADO

Afgelopen zomer waagde ADO Den Haag een gok met het voormalige megatalent. Maar ook in de eredivisie kon Morrison zijn draai niet vinden. Na 5 duels besloten beide partijen om in goed overleg het contract van de tweevoudig international van Jamaica te ontbinden. Momenteel zit Morrison zonder club.

Volledig scherm Morisson speelde 4 wedstrijden voor Sheffield United in het seizoen 2018/19. © PA Archive/PA Images