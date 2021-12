Oranje wacht in Nations League burenruzie met België

Aanvoerder Aubameyang uit selectie Arsenal gegooid: ‘Als club wil je deze situatie niet’

Aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal is om disciplinaire redenen uit de selectie gezet. Daardoor miste de 32-jarige aanvaller uit Gabon de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd zaterdag tegen Southampton. De Franse spits Alexandre Lacazette nam in dat duel de aanvoerdersband van hem over.

