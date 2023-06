Oranje Leeuwinnen treffen tijdens WK oude bekenden Alex Morgan en Megan Rapinoe

Speelschema WK De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal , dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

Amerika verdedigt in Australië en Nieuw-Zeeland vanaf 20 juli de wereldtitel. Het team is tegenstander van Nederland in de groepswedstrijden. De wedstrijd tegen Oranje wordt op 27 juli gespeeld. Het duel is een herhaling van de WK-finale van 2019 in Frankrijk. Toen waren Morgan en Rapinoe uitblinkers bij de VS.