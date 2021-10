Oranje-klant Flekken bezorgt Van Bommel en Wolfsburg opnieuw frustrerende dag

BundesligaMark van Bommel is met VfL Wolfsburg in de Bundesliga opnieuw tegen een nederlaag opgelopen. De ploeg van de geplaagde Nederlandse trainer ging thuis met 0-2 onderuit tegen het SC Freiburg van de uitblinkende keeper Mark Flekken. Borussia Dortmund wist zich juist te herstellen van een uiterst teleurstellende week.

De doelpunten in de Volkswagen-Arena kwamen op naam van Philipp Lienhart (27ste minuut) en Lucas Höler (68ste minuut). Bij Freiburg eiste Oranje-reservekeeper Flekken een hoofdrol op met enkele belangrijke reddingen. Wolfsburg-spits Wout Weghorst ontbrak vanwege een coronabesmetting.



Van Bommel kende een vliegende seizoensstart in de Bundesliga, maar daar is flink de klad in gekomen. Uit de laatste zes competitieduels wisten ‘die Wölfe’ slechts vier punten te behalen, waardoor de club naar de achtste positie op de ranglijst is gezakt. Ook in de Champions League (2 punten uit 3 duels) en de beker (uitschakeling door administratieve blunder) gaat het allesbehalve voortvarend.

Volledig scherm Doelman Mark Flekken was een van de uitblinkers. © EPA

Dortmund herstelt zich

Borussia Dortmund kende een uitstekende middag door met 1-3 te winnen bij Arminia Bielefeld. Door goals van Emre Can, Mats Hummels en Jude Bellingham wist de ploeg van trainer Marco Rose de bittere smaak van de fikse nederlaag bij Ajax (4-0) van afgelopen dinsdag weg te spoelen. De late tegentreffer van Fabian Klos was slechts voor de statistieken.



Vedette Erling Haaland ontbrak bij Dortmund vanwege een blessure. De Noorse spits mist daardoor ook de thuiswedstrijd tegen Ajax in de Champions League en de WK-kwalificatiewedstrijd met zijn land tegen Nederland.

Eenvoudige zege Bayern

Dortmund staat tweede in de Bundesliga met één punt minder dan Bayern München, dat met 4-0 Hoffenheim van de mat veegde. Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Eric Maxim Choupo-Moting en Kingsley Coman tekenden daar voor de treffers.



RB Leipzig won met 4-1 van hekkensluiter SpVgg Greuther Fürth. Branimir Hrgota had de bezoekers vlak voor rust vanaf de stip nog op voorsprong gebracht, maar via goals van Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Dominik Szoboszlai en Hugo Novoa Ramos werd het toch nog een afstraffing. Bij de bezoekers werd Jetro Willems in de 72ste minuut gewisseld. Leipzig-spits Brian Brobbey zat niet bij de selectie.